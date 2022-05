Le manuel “L’Architecture Institutionnelle de la 3ème République de Côte d’Ivoire” présenté aux professionnels des médias

Le directeur des relations en charge des Institutions de la République, N’cho Ambroise Mousso, a présenté vendredi 20 mai 2022 à Abidjan, le manuel intitulé “L’Architecture Institutionnelle de la 3ème République de Côte d’Ivoire” aux professionnels des médias et aux blogueurs.

Selon M. N’cho, il s’agit d’un manuel de 261 pages reparties en six parties de 19 titres et de 42 chapitres. Il comprend également 15 Institutions à savoir 11 créées par la Constitution et quatre par des textes législatifs. Toutes ces Institutions ont été traitées en six parties regroupées en fonction de leur affinité pour le rôle qu’elles jouent.

La première partie de l’ouvrage est consacrée aux structures et l’exécutif notamment, le président de la République, le vice-président de la République et le gouvernement, la deuxième traite des Institutions parlementaires, la troisième des Unstitutions juridictionnelles, la quatrième met en relief les autres Institutions telles que le Conseil économique, social, environnemental et culturel (CESEC) et le Médiateur de la République.

La cinquième porte sur les structures assimilées à des Institutions à savoir la Grande Chancellerie de l’Ordre national et la Haute autorité pour la bonne gouvernance (HABG) tandis que la sixième met en exergue les symboles de la République.

“Nous avons dédié cette cérémonie aux journalistes et aux blogueurs parce qu’ils jouent un rôle important dans nos pays et dans le monde. Par leurs outils, ils peuvent atteindre tout le monde”, a déclaré N’cho Ambroise. Le manuel a été remis à plusieurs médias et aux blogueurs à l’effet de mieux informer les populations en vue de faciliter leur connaissance des Institutions de la République.

Représentant le ministre d’État, ministre auprès du président de la République chargé des relations avec les Institutions, Coulibaly Issoufou a souligné que l’objectif du ministère est de vulgariser les Institutions de la République qui participent à la promotion de la démocratie, à l’équilibre social et au respect des droits humains. Il est donc important que ces principes soient connus du grand public.

“L’Architecture Institutionnelle de la 3ème République de Côte d’Ivoire” est un livre simple et accessible à tous, qui offre les informations concernant les adresses et les coordonnées complètes, ainsi que les modalités d’organisation et de fonctionnement des Institutions de la République. On y trouve également des informations sur les modalités de leur saisine ainsi que leurs missions dans la vie du pays. Il facilite aussi le recueil, le traitement et la dissémination de l’information sur la gouvernance politique et l’actualité de nos institutions.

Le 30 septembre 2021, le ministère auprès du président de la République chargé des relations avec les Institutions avait, d’ailleurs en partenariat avec les Institutions de la République, organisé la cérémonie officielle de dédicace de ce manuel à l’auditorium du ministère des Affaires étrangères.

