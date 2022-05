Le préfet de Bondoukou retrace l’évolution de la TNT au profit des populations

Bondoukou, 13 mai 2022 (AIP) – Le préfet de Bondoukou, Sory Sangaré, a retracé, jeudi 12 mai 2022, l’évolution de la Télévision numérique terrestre (TNT) au profit des populations, lors d’une rencontre à la préfecture de Bondoukou sur la disponibilité des kits TNT dans cette localité.

Selon M. Sory, les travaux de la TNT ont démarré à la date du 28 août 2020, avec la construction du Centre national d’exploitation (CNE) du Centre émetteur d’Abobo. La phase 1 a permis la construction et l’équipement du CNE. La phase 2 a vu la réhabilitation et l’équipement de cinq centres émetteurs dans les villes de Bouaké, Bouaflé, Koun-Fao, Man et Korhogo.

“Selon le planning établi, tous ces travaux se sont achevés dans le premier trimestre de 2021 pour respecter dans le même temps, le planning d’extinction du signal analogie”, a-t-il dit, dans son discours d’introduction à la préfecture de Bondoukou.

Ces actes s’intègrent avec la résolution du gouvernement ivoirien, depuis 2012, dans la mise en œuvre effective du processus de passage de la télévision analogique, à la Télévision numérique terrestre (TNT).

A ce jour, plusieurs textes ont été signés dans le cadre de cette migration vers la TNT, entre autres, la loi portant régime juridique de la Communication audiovisuelle, l’ordonnance portant sur l’exonération des droits de douanes et de TVA relative à cette technologie, le décret portant sur le transfert des actifs de la RTI à la société IDT et l’arrêté portant sur la mise en place du Comité de suivi et du contrôle de la migration de la Côte d’Ivoire vers la télévision numérique de terre.

Le déploiement de la TNT fait partie des quatre grands projets autour desquels s’articule la stratégie numérique du gouvernement, les autres étant la numérisation de l’administration, le haut-débit et l’accès aux TIC pour tous, a conclu le préfet du Gontougo

