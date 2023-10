Kinshasa, 08 octobre 2023 (ACP).- Le président Félix Tshisekedi a déposé sa candidature samedi à Kinshasa, au siège de la Commission électorale nationale indépendante (CENI), pour l’élection présidentielle qui sera organisée le 20 décembre, en République démocratique du Congo (RDC).

« Nous venons de postuler pour continuer le combat, parce que, rappelez-vous, en 2018, nous l’avons dit que le combat continue. Et le combat a changé de forme. Et j’invite la population à m’accompagner à le mener. Le combat, c’est pour notre indépendance économique. Et je peux dire aujourd’hui que nous sommes sur la bonne voie », a déclaré le chef de l’État Félix Tshisekedi.

« Cette indépendance économique, je l’articule autour de trois lettres R-D-C : République démocratique du Congo. Le R veut dire la Renaissance ; et pourquoi renaissance ? Parce que notre pays est en train de se restaurer à partir de l’intérieur. Le D signifie le développement parce que notre pays est classé comme un pays sous-développé, un peu paradoxalement, car nous avons les atouts pour avoir un des pays les plus développés du monde », a-t-il précisé.

Le président Tshisekedi a indiqué que le développement passe par une condition majeure qui, selon lui, est la paix, soulignant que la paix demande des moyens.

« (…) le C de la RDC est compris comme la crédibilité. Aujourd’hui, nul ne peut sous-estimer la RDC à retrouver sa crédibilité sur la scène internationale, et les preuves sont palpables », a-t-il ajouté.

Il a fait savoir qu’il a placé l’homme congolais au centre de son action avec un accent particulier sur les femmes et les jeunes, en rendant l’accès à l’éducation gratuite au niveau fondamental pour tout le monde.

« Si les Congolais me renouvellent leur confiance, nous monterons au niveau secondaire. Parce que nous voulons d’une jeunesse préparée aux enjeux de demain. Nous avons promu les droits de la femme et nous l’accompagnons dans tous les combats au point où les pairs africains ont fini par me donner ce titre symbolique de ‘’Champion de la masculinité positive’’ », a relevé le président de la République.

Parlant de la politique mise en œuvre pour un accès sanitaire collectif de qualité, il a dit : « Là aussi, nous avons une politique de couverture de santé universelle qui consiste à faire en sorte que tout Congolais de quelque condition sociale qui soit ait un accès aux soins de santé et les meilleurs qui puissent y avoir chez nous ».

« Aujourd’hui, nous avons commencé par la catégorie la plus vulnérable, celle de mère-enfant en rendant les accouchements gratuits, même les consultations prénatales et post-natales. Parce qu’au cours de celles-ci, on fait aussi du planning familial pour doser des naissances et accompagner les mères », a-t-il expliqué.

« J’aimerai, à travers vous, mettre en garde notre population face aux candidats de l’étranger. J’ai parlé de notre ambition de devenir indépendant sur le plan économique. Cette vérité ne plait pas aux étrangers et ces derniers vont fabriquer les candidats qui viendront vous parler de plusieurs choses », a-t-il prévenu.

Il a appelé la population à ne rien craindre et à rester vigilante face aux discours des uns et des autres, expliquant qu’elle est « plus forte ».

« Je reviens du Haut-Katanga et du Lualaba. La société SDR, usine de traitement, qui est un actif de la République. Cette société a développé toute la chaîne de valeurs pour la production du germanium », a rappelé le chef de l’Etat.

« Il y a des gens qui sont aussi candidats, qui ont été incapables de faire revivre cette société. Ils l’ont même tuée en créant des sociétés de transport privées. Aujourd’hui, ils se positionnent comme des sauveurs de la République », a-t-il soutenu.

Cette opération de réception des candidatures à l’élection du président de la République, s’est clôturée dimanche conformément au calendrier électoral rendu public le 26 novembre 2022.