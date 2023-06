Le Président Tshisekedi relance la politique des logements sociaux

Kinshasa, 02 juin 2023 (ACP).- Le Président Félix Tshisekedi a décidé vendredi de relancer la politique des logements sociaux en République démocratique du Congo abandonnée depuis au moins deux décennies, malgré l’explosion démographique ayant poussé à des constructions anarchiques dans les villes, a-t-on appris samedi du gouvernement.

« La problématique des logements sociaux est l’une des préoccupations majeures du Président de la République. Avec la disparition de la Caisse nationale d’épargne et des crédits immobiliers (CNECI) créée en 1971 ainsi que l’Office national de logement (ONEL) d’une part, et l’augmentation exponentielle de la population d’autre part, la rareté du logement s’est installée dans la durée et un fossé s’est inexorablement creusé entre l’offre et la demande de logement », a déclaré le ministre des Postes, télécommunications et nouvelles technologies de l’information et de la communication (PTNTIC), Augustin Kibassa Maliba, lors de la lecture du compte rendu de la réunion du Conseil des ministres présidée en présentiel par le Chef de l’Etat, Félix Tshisekedi à la Cité de l’Union africaine.

Et de poursuivre : « Il ressort du rapport du ministère de l’Urbanisme et habitat que notre pays accuse aujourd’hui un déficit qui se situe environ 4 million d’unités de logement, ce qui nous oblige à construire près de 265.000 unités de logement par an. En guise de réponse, il a été mis en place trois établissements publics à savoir l’Agence congolaise de promotion immobilière (ACOPRIM), le Front national de l’habitat (FONAN) et le Guichet unique de délivrance des permis de construire (GUPEC) ».

Il a fait savoir que l’ « ACOPRIM » est un organe technique chargé d’assurer la construction de logement décent, de gérer et de réhabiliter le patrimoine immobilier des domaines privés de l’État. Par contre, le FONAN est un levier social et financier ayant pour mission de collecter les fonds nécessaires pour construire les logements et répondre aux diverses sollicitations des financements dans le domaine de l’habitat. Tandis que le « GUPEC » est l’organe technique de régulation, la seule interface entre le promoteur immobilier et l’Etat. Il permet de lutter contre le coulage des recettes, de réduire les procédures administratives de l’obtention des documents ayant trait à la construction et de lutter contre les constructions anarchiques.

Le Président de la République a souligné que ce triple réforme, appuyé par les partenaires techniques et financiers du Bretton-woods a pour impact, notamment d’améliorer l’accès effectif des populations au logement décent, et ce, à coût abordable ainsi que de construire le cadre de régulation du secteur du logement décent, longtemps laissé sous l’égide de l’anarchie à cause de la disparité manifeste dans le domaine de l’investissement immobilier.

« Les membres du gouvernement concernés ont été chargés d’accompagner positivement ces nouvelles structures pour offrir rapidement à la population congolaise des logements dignes et décents. Le ministre d’État, ministre de l’Urbanisme et habitat devra particulièrement présenter un rapport sur cette mise en œuvre au dernier Conseil des ministres du mois de juillet de l’année en cours », a précisé le ministre des PTNTIC.

En 1960 la population était de 20 millions sur l’ensemble de la République. Cependant, aujourd’hui on l’estime à plus de 100 millions. La politique des logements sociaux avait été amorcée par le Président Mobutu, notamment par la construction de la cité « Maman Mobutu ».

En absence d’une stratégie cohérente des pouvoirs publics, la population construit des logements sans respecter les règles urbanistiques. Dans des grandes villes congolaises, il existe de nombreux quartiers avec des logements qui ne respectent pas les normes.

Lors des fortes pluies, ces logements sont emportés par les eaux causant ainsi des dégâts humains.

Mise en œuvre des recommandations de l’U.A sur les flux financiers illicites en provenance d’Afrique

Le ministre Augustin Kibassa a souligné que le phénomène des flux financiers illicites en provenance d’Afrique avec toutes les conséquences néfastes qu’il cause aux économies des pays africains est une source des graves inquiétudes qui préoccupe au plus haut niveau les dirigeants du continent.

« Notre pays est également exposé au flux financier illicite non sans conséquence sur les recettes publiques. C’est donc, à juste titre que le Président de la République a salué l’initiative de l’Agence de prévention et de lutte contre la corruption (APLC) d’avoir organisé en partenariat avec l’Union africaine l’atelier sur l’évaluation de la mise en œuvre des recommandations du groupe de haut niveau de l’Union africaine sur les flux financiers illicites en provenance d’Afrique qui s’est tenue du 13 au 14 avril 2023 à Kinshasa », a-t-il dit.

Le ministre des « PTNTIC » a souligné que la position géostratégique de la RDC impose que ce dernier s’enrôle et prenne part activement à cette cause afin de lui éviter de devenir l’épicentre de ce fléau. « Au regard de ce qui précède, le ministre des Finances a été chargé d’accélérer le processus de mise en place du Comité interministériel composé des institutions, des services et des organismes ayant pris part aux travaux dudit atelier ». « APLC » est mise à contribution à cet effet. Etant donné l’urgence que revêt cette question, un rapport sur l’évolution de ce processus est attendu au prochain Conseil des ministres », a-t-il poursuivi.

La visite d’État effectuée en République populaire de Chine

Le Président de la République a fait la restitution de sa visite d’Etat effectuée à l’invitation de son homologue, le Président de la République populaire de Chine Xi Jinping à Beijing, capitale de la Chine du 24 au 29 mai 2023.

« Cette visite a été l’occasion de passer en revue l’état des relations historiques et d’amitié qui lient nos deux pays depuis 51 ans, d’en favoriser la mue vers un partenariat de coopération stratégique globale en agréant ensemble en vue de la matérialisation effective, la revitalisation de la commission mixte de coopération économique et commerciale Chine- République démocratique du Congo, cadre de définition et d’appréhension par excellence de tout partenariat », a souligné M. Kibasa

En outre, a-t-il précisé, les questions régionales et internationales d’intérêt commun et la volonté commune affichée de se soutenir mutuellement dans la défense des intérêts fondamentaux de chacun, les échanges entre les parties ont essentiellement porté sur le renforcement de la coopération des vastes domaines que sont l’énergie, l’éducation, la santé, les minimes, les finances publiques, la sécurité et le numérique.

À en croire le lecteur du compte rendu, le Président de la République a avec son homologue noté la nécessité d’encadrer notre coopération par une bonne coordination. Cela exige aux deux parties de travailler ensemble pour que ce partenariat public puisse être toujours gagnant-gagnant.

« L’objectif de cette approche est de consolider, d’élargir davantage la coopération sino-congolaise en s’appuyant sur des bases saines garantissant des principes de respect mutuel d’équité de transparence profitable à la fois au peuple congolais et chinois », a-t-il soutenu, ajoutant qu’après Beijing un bref passage dans les villes de Shanghai et Shenzhen, le Président de la République a clôturé sa visite d’État par Hong Kong région administrative spéciale de la République populaire de Chine reconnue comme l’une des plus importantes places financières mondiales et 8ème partenaire commercial de notre pays.

A en croire le ministre des PTNTIC, sur place, le Président a eu des échanges avec Lee Ka-Chiu chef du gouvernement de Hong Kong, les membres de l’exécutif local ainsi que les responsables de la Bourse de Hong Kong afin d’approfondir les relations de diversifier les sources d’investissement extérieur.

« Au vu des enjeux futurs émergent de cette visite, le Président de la République a chargé le gouvernement à travers le Premier ministre avec l’appui du vice-Premier ministre, ministre des Affaires étrangères et de la Francophonie d’œuvrer à la matérialisation effective de ce partenariat stratégique en collaboration avec son cabinet.

Il a insisté sur le fait que durant les travaux de la commission mixte bilatérale revitalisés, les négociateurs de la République démocratique du Congo soient vigilants et fassent valoir adéquatement par-dessus tout l’intérêt national aussi bien dans la phase préalable de réflexion et de définition du cadre de collaboration et des intérêts des partis que dans les autres phases consécutives .

Renforcement des secteurs de l’énergie et des infrastructures

Le Président de la République a encouragé le gouvernement à encadrer et améliorer sensiblement la budgétisation des investissements publics en l’occurrence pour l’année 2024. « Il a mentionné que cette budgétisation devra s’inscrire également dans une optique pluriannuelle et donc appelle à une parfaite harmonisation entre les projets d’investissement du gouvernement central et ceux des 26 provinces » a affirmé M.Kibasa.

Selon lui, le Président de la République a souligné l’importance d’accorder aux projets d’investissements publics dans les secteurs de l’énergie et des infrastructures qui sont les secteurs structurant. Afin d’atteindre cet objectif, la parfaite harmonisation et complémentarité entre projet d’investissement public sur l’ensemble du territoire national.

« Le Président de la République instruit les ministres sectoriels en charge des travaux publics et infrastructures et celui des ressources hydrauliques et électricité de travailler en étroite collaboration avec les exécutifs Provinciaux à travers les divisions provinciales de leurs administrations respectives. Cela favoriserait l’alignement des projets réalisables à court et à moyen terme, renforcera l’intégration géographique de notre pays grâce aux infrastructures routières et ferroviaires», a-t-il révèle, soutenant que sur le volet de l’électricité cette approche permettra à réduire le gap qui demeure encore important suite à la croissance démographique et à l’augmentation importante des besoins énergétiques des industries.

À la suite du Président de la République, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a révélé la singularité de la réunion du Conseil des ministres de ce jour, la centième de ce gouvernement, ce qui est d’une grande symbolique. Il a ensuite salué la constance, la disponibilité et le leadership du Président de la République dans la conduite des réunions du Conseil des ministres.

« Dans l’histoire récente de notre pays, en effet, jamais un Chef de l’État n’aurait été aussi présent au rendez-vous hebdomadaire du gouvernement de la République. Cette régularité et constance sont la preuve tangible du fonctionnement des institutions et de la stabilité de notre état en dépit du contexte difficile de guerre que les ennemis de la République nous impose dans l’Est du pays », a-t-il affirmé.

Le Chef du gouvernement a informé le Conseil que le gouvernement français et congolais procéderont à la signature le 5 juin de l’année en cours de la feuille de route Franco-congolaise sur l’éducation en vue de sceller des partenariats redynamisés par la visite au mois de mars dernier à Kinshasa, du Président français.