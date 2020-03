Le Royaume-Uni interpelle les autorités guinéennes sur le double Scrutins meurtriers

LONDRES-Les violences meurtrières qui ont terni les élections législatives et référendaires du dimanche 22 mars continuent de faire réagir la communauté internationale.

Alors qu’au moins dix personnes ont été tuées en marge de ces scrutins controversés, le Royaume Uni encourage le gouvernement d’Alpha Condé à faire la lumière sur ces décès.

“Attristé par les morts en Guinée dimanche. Le Royaume Uni prie le Gouvernement Guinéen de veiller à ce que les décès fassent l’objet d’une enquête appropriée. Nous encourageons toutes les parties à engager un dialogue constructif, à s’abstenir de la violence et à protéger la démocratie”, a déclaré James Duriddge, le ministre en charge des questions africaines du gouvernement Britannique.

Ce mardi 24 mars 2020, la France a condamné les violences ayant entrainé des morts pendant les élections qui selon elle, sont non “crédibles”.

« Le caractère non inclusif de ces élections et non consensuel du fichier électoral, ainsi que le rôle joué par des éléments des forces de sécurité et de défense excédant la simple sécurisation du processus, n’ont pas permis la tenue d’élections crédibles et dont le résultat puisse être consensuel. La France relève aussi l’absence d’observation régionale et internationale à l’occasion de ce double vote », a indiqué le ministre français des affaires étrangères.

