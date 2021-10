Le saviez vous ? Hymne de la cedeao

Etats d’Afrique de l’Ouest, soudés par l’histoire,

Voilà que libérés des chaines de la captivité,

Glorieux furent les royaumes du passé !

De mystère, point,

Ta trajectoire ira loin.

De l’océan aux forêts arrosées et par la savane,

Œuvrant main dans la main,

Grand espace ou petit lopin

A pas allègres ira la CEDEAO !

Paix, union et justice dans la société

Pour des cultures intégrées et la liberté !

Aux femmes et aux enfants le flambeau de l’avenir,

Richesses humaines et naturelles, support de notre devenir,

Oh Afrique Occidentale, notre {région-Etat}

Sur ton socle repose une union d’éclat !

De mystère, point

Tes pas t’ont déjà portée loin.

Des bords de l’océan au désert et par la savane

Grand espace ou petit lopin

Tous ensemble, main dans la main

Eternels et allègres seront tes pas, toi CEDEAO !

