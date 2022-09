Le saviez-vous? le Wc a été inventé par JB Rhodes

Après des recherches d’AbidjanTv.net sur les inventions qui ont marqué leur temps, c’est Mr Jb Rhodes qui brille avec l’invention du WC.

Depuis bien des lustres, le génie des noirs a toujours contribué à l’amélioration technologique et au progrès du monde, même si l’histoire a toujours passé cela en silence.

Les WC ou Water-Closet font partie de ces inventions dont l’homme moderne ne peut se passer, et ce grâce à un Noir. Presque tous utilisent aujourd’hui en ville comme en campagne les WC.

Le 19 décembre 1899, JB Rhodes invente le water-closet. Aujourd’hui, on l’appelle communément la toilette ou la commode. Détenteur de plus de 200 brevets, Rhodes n’a jamais été très célèbre pour aucune de ses inventions, cependant, une en particulier a retenu notre attention.

Le 19 décembre 1899, JB_Rhodes dépose un brevet pour son invention, le water-closet (Voir en image son brevet).

Restitutions les faits de l’histoire et montrons comment le noir est ingénieux !! C’est important que les noirs et les africains le sachent.

Des inventions continuent sur le continent africain, un jour la lumière brillera sur ces personnes pour marquer l’histoire comme JB Rhodes.

