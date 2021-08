Le Top 10 des pays africains les plus riches en 2021

Pour quantifier la valeur totale de la production de richesse annuelle effectuée par les ménages, les entreprises publiques ou privées résidant à l’intérieur d’un territoire, le produit intérieur brut (PIB) est l’indicateur économique le mieux utilisé.

Grâce à une croissance et à des améliorations constantes, on estime que l’économie africaine atteindra un PIB de 29 000 milliards de dollars d’ici 2050, jouant ainsi un rôle majeur dans l’économie mondiale. La Banque mondiale s’attend à ce que la plupart des pays de ce continent atteignent le statut de « revenu moyen », avec un PIB par habitant d’au moins 1 000 dollars au cours de la prochaine décennie.

Voici la liste des pays les plus riches d’Afrique en fonction de la taille du PIB:

1- Nigeria

Le Nigéria dispose du PIB le plus impressionnant du contient Africain: 463 milliards de dollars! Avec une population de plus de 200 millions d’habitants, le Nigeria conserve sa place de première puissance économique d’Afrique en 2021.

2- Afrique du Sud

L’Afrique du Sud encaisse une recette annuelle d’un total de 346 milliards de dollars. Ce qui fait de ce pays la deuxième puissance du continent Africain.

3- Egypte

L’Egypte est la première puissance du Maghreb,avec un PIB de 263 milliards de dollars pour une population de plus de 97 millions d’habitants.

4- Algerie

Le PIB de l’Algérie avoisine les 263 milliards de dollars, avec une population de plus de 41 millions d’habitants.

5- Maroc

Avec un PIB de 119 milliards de dollars, le Royaume du Maroc prend la 5ème place des pays les plus riches d’Afrique en 2021.

Population: +35 millions d’habitants.

6- Angola

PIB de l’Angola: 91 milliards de dollars.

Population: 29 millions d’habitants.

7- Éthiopie

L’Empire d’Abyssinie génère plus de 89 milliards de dollars chaque année, ce qui en fait l’un des pays noirs les plus riches du monde, avec une population de 105 millions d’habitants.

8- Kenya

Le PIB du Kenya s’élève à 89 milliards de dollars, pour une population de plus de 49 millions d’habitants.

9- Ghana

L’Empire Ashanti a su tirer son épingle du jeu en se hissant dans le top 10 des pays africains les plus riches du monde, avec plus de 89 milliards de dollars générés chaque année, et une population de seulement 28 millions d’habitants.

10- Tanzanie

PIB annuel de la Tanzanie: 89 milliards de dollars.

Population: 57 millions d’habitants.

Comments

comments