Le Zimbabwe lance une cryptomonnaie adossée à l’or

Le Zimbabwe a introduit une monnaie numérique adossée au cours de l’or.

Avec cette nouvelle cryptomonnaie, la Banque centrale du Zimbabwe (Reserve Bank of Zimbabwe) espère protéger les citoyens des fluctuations monétaires et réduire la dépendance à l’égard du dollar américain.

Selon la Banque centrale, l’émission et l’utilisation des jetons ont été divisées en deux phases.

Au cours de la première étape, les jetons adossés à l’or, seront émis à des fins d’investissement et pourront être vendus par l’intermédiaire des banques. Dans la seconde, ces derniers seront détenus dans des portefeuilles ou dans des cartes numériques et disponibles pour les transactions de pair à pair et de personne à entreprise.

L’introduction d’une monnaie numérique adossée à l’or intervient après l’annonce en août 2022 par l’institution publique de son projet de lancement d’une monnaie numérique de banque centrale au Zimbabwe comme c’est déjà le cas au Nigeria.