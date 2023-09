Les à-côtés du Sara 2023 : La galère des retardataires

10h 33 ce 29 septembre. Le cortège du Président de la République, Alassane Ouattara, fait son entrée dans le grand parc des expositions de Port-Bouët.

Mesures de sécurité obligent, les retardataires, toutes classes sociales et toutes fonctions confondues, sont stoppés net à l’entrée de l’espace évènementiel.

« Excusez-nous, ce sont les consignes. Nous avons reçu des instructions fermes de la hiérarchie », plaident sans cesse les agents des forces de l’ordre commis à la sécurité des lieux, ainsi que des agents de la sécurité présidentielle en costume. Et cela, à toutes les issues.

Parmi ces infortunés qui auraient bien voulu être témoins oculaires de la cérémonie d’ouverture dans la grande salle de 5000 places assises du hall des expositions, figurent des personnalités et non des moindres. Le directeur général de la Sodefor (Société de développement des forêts), le Colonel-major Sangaré Mamadou, paré de son uniforme Sara 2023, était de ceux-là.

L’un des vice-gouverneurs du district autonome d’Abidjan n’a pas échappé. Les agents de sécurité lui ont opposé un refus poli. Une jeune dame, agent de stand, sortie pour quelques courses, est également revenue après l’arrivée du Chef de l’Etat. Elle a beau plaidé, expliqué et tempêté, finalement rien n’y fit. Les agents sont restés de marbre.

Finalement, le Dg de la Sodefor et le vice-gouverneur ont été autorisés à accéder. Les différentes entrées prises d’assaut sont restées inaccessibles aux populations venues en nombre impressionnant, car après l’entrée du Président de la République, nul ne peut y accéder. Sécurité oblige.

Le professionnalisme des forces de l’ordre

On n’en parle pas assez et souvent. Et pourtant, les forces de l’ordre ivoiriennes travaillent avec un professionnalisme tel que leur sang-froid. Cela est à saluer.

A la cérémonie d’ouverture de la 6e édition du Salon de l’agriculture et des ressources animales (Sara), le 29 septembre 2023, les Forces de l’ordre ont fait preuve d’un sang-froid qui a fait sensation.

L’officier de Police Koffi F. du Ccdo, du haut de son mètre 90 environ, au gabarit de baroudeur, et ses éléments postés à l’une des entrées, malgré les gesticulations et autres propos impropres que tenaient certains participants maintenus dehors à cause du Chef de l’Etat, sont restés calmes et sereins.

L’officier ne faisait que plaider. « J’ai moi-même mal de vous maintenir dehors pour un évènement pour lequel vous avez parcouru de longues distances, affronté les embouteillages. Mais ce sont les ordres, comprenez-nous. Excusez-nous, ce sont les consignes », ne cessait-il de répéter à l’intention des plaignants, en vue de leur faire comprendre l’impératif qui était le leur.

Au final, la majorité des participants restés dehors ont compris le message de l’officier de Police quand des récalcitrants ont continué à les agonir d’injures.

La Fesci y était

La jeunesse ivoirienne n’a pas voulu se faire conter l’évènement. Ecoliers, élèves, étudiants, vendeurs à la criée, tous étaient présents pour être témoins du Sara 2023. La Fesci (fédération estudiantine et scolaire de Côte d’Ivoire) était de la partie.

Venus en grand nombre, les étudiants se sont tout de suite fait remarquer par leur esprit de cohorte et leurs chants à la gloire de leur leader, Allah Saint Clair alias général Makélélé.

La Fesci, consciente de son rôle de creuset de la jeunesse intellectuelle, avenir donc du pays, a pris une part active à la cérémonie d’ouverture, en présence du Président Alassane Ouattara.

Jusqu’à 13h30, le « gbonhi » était encore sur les lieux pour visiter les stands aux côtés du Chef de l’Etat et de tout son gouvernement, immortaliser l’évènement avec les prises de vue, etc.