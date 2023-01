Les Africains seront libres quand ils apprendront à construire leurs vérités comme l’ont fait les Blancs

Au département de philosophie, il y a une matière bizarre qui soulève de grandes interrogations: c’est la philosophie africaine. Ils sont rares les professeurs qui voient toute la problématique que soulève cette discipline. En tout cas, c’est une discipline enseignée comme les autres. Mais, la discipline elle-même pose la problématique de l’existence des Africains. L’Africain est-il fondamentalement différent de l,Européen, de l’Américain et de l’Asiatique? Contrairement à ce que vous pouvez penser, la philosophie africaine n’est pas abordée comme la philosophie chinoise ou asiatique. Ici, il s’agit de se poser une question: les Africains ont-ils philosophé? Peut-on parler de philosophie en Afrique? Pour être précis: les Africains ont-ils la raison, la rationalité? Les réponses divisent . Voilà de quoi il s’agit.

Cette matière vient comme pour confirmer l’assertion de Senghor qui disait que la raison est hellène . Effectivement, il est dit dans un livre que j’ai lu que la philosophie parle grec. Partant de cela, on peut conclure que la philosophie ne saurait être africaine. En clair, les Africains n’ont pas de raison. Et la philosophie africaine divise les enseignants de philosophie. Ils sont nombreux qui refusent de citer un seul penseur noir dans leur cours. Anta DIOP, KI ZERBO, Thomas SANKARA, ce ne sont pas des penseurs. Ce sont des émotifs aliénés.

Quand vous suivez attentivement certains intellectuels burkinabè dans leur façon de voir les choses, vous vous rendez compte qu’ils n’ont qu’une seule référence. Et c’est l’Europe. Tout doit être fait comme le font les Européens. La liberté, le droit, la démocratie, tout cela est bien européen et nous devons nous y conformer. Sur la base de quelle vérité de nombreux Africains attaquent aujourd’hui le Mali et le Burkina qui cherchent leurs voies ? C’est sur la base de la vérité de couleur, sinon de la vérité européenne. La vérité a bien une race et un continent. Il est difficile pour de nombreux Africains de voir les choses autrement.

Comments

comments