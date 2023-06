Les autorités sud-africaines ont mis en place un hôpital de campagne afin de lutter contre la propagation de l’épidémie de choléra.

Le ministère de la santé en Afrique du Sud a mis en place des hôpitaux de campagne, notamment à Kanana, pour faire face à l’épidémie de choléra qui sévit dans le pays. Des tentes temporaires ont été installées dans le township de Hammanskraal pour traiter les habitants présentant des symptômes de déshydratation, de vomissements et de diarrhée. L’objectif est de rapprocher les services de santé de la population et d’offrir des soins rapides aux personnes présentant des signes de choléra. Les patients sont hydratés dès leur arrivée et ceux dans un état critique sont transférés vers des hôpitaux pour des soins supplémentaires. Jusqu’à présent, 229 personnes sont hospitalisées et 23 décès ont été signalés depuis le début de l’épidémie. Cependant, le nombre de personnes présentant des symptômes a diminué ces derniers temps.