LES ONZE (11) MINISTRES ET SECRETAIRES D’ETAT NON RECONDUITS DANS LE NOUVEAU GOUVERNEMENT

1 – Alain-Richard Donwahi : Ministre des Eaux et Forêts2 – Emmanuel Esmel Essis : Ministre de la Promotion, de l’Investissement et du développement du secteur privé3 – Félix Anoblé : Ministre de la Promotion des PME, de l’artisanat et de la transformation du secteur informel 4 – Roger Félix Adom : Ministre de l’Économie numérique, des télécommunications et de l’innovation5 – Arlette N’Guessan Kouamé : Ministre de la Culture et de l’industrie des arts et des spectacles6 – Alcide Djédjé : Ministre délégué, chargé de l’Intégration africaine7 – N’Guessan Lataille Koffi : Secrétaire d’État chargé du Logement social8 – Brice Kouamé Kouassi : Secrétaire d’État chargé de la Modernisation de l’administration9 – Célestin Serey Doh : Secrétaire d’État chargé des Affaires maritimes10 – Clarisse Kayo Mahi : Secrétaire d’État chargée de la Protection sociale11- Thomas Camara: Ministre des Mines, du Pétrole et de l’Energie

Comments

comments