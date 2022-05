Les parents d’élèves instruits sur l’orientation et les affectations en lignes des élèves en sixième et en seconde￼

Les parents d’élèves et la communauté éducative de la Nawa ont été instruits, jeudi 12 mai 2022 sur la nouvelle procédure d’affectation des élèves en classe de sixièmes et le projet pilote d’orientation en ligne des élèves en classe de seconde.

“Nous sommes venus pour vous présenter ce projet pilote d’orientation d’affectation des élèves en classe de seconde”, a expliqué le chef de délégation et coordonnateur à la direction de l’orientation et des bourses (DOB), Mensah Thomas, lors de l’atelier d’information et de sensibilisation à la maison des jeunes de Soubré.

Il a indiqué également que cette innovation s’inscrit dans le cadre du programme gouvernemental de dématérialisation des actes de l’administration publique qui met le parent d’élève au cœur du processus d’affectation de son enfant au moyen du téléphone portable.

“Les élèves remplissant les critères d’orientation en classe de seconde et qui sollicitent son affection dans l’une des cinq directions régionales à savoir Abidjan, Aboisso , Korhogo, Soubré et Yamoussoukro doit choisir sa série et son affectation par le biais de l’opération orientation, affectation des élèves en classe de seconde”, a-t-il savoir.

Concernant l’opération en ligne, tous les élèves de la DRENA de Soubré remplissant les critères d’orientation qui sollicitent leur affectation dans un établissement de la DRENA de Soubré, sont obligés de passer par l’opération affectation et orientation en ligne des élèves en classe de seconde.

L’affectation des élèves en classe de sixième se fera en trois phases, le premier jour sera consacré aux élèves ayant un total général pondéré (TGP) de 153 à 170 points, le deuxième à ceux qui ont 136 à 170 points et le troisième aux élèves ayant 85 à 170 points. l’opération d’affectation et d’orientation durera 21 jours

Comments

comments