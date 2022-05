Les professionnels de l’immobilier sensibilisés sur la décarbonation du bâtiment

Les professionnels du secteur de l’immobilier ont été sensibilisés, mercredi 11 mai 2022, sur la décarbonation du bâtiment, lors d’un échange d’expérience entre acteurs dans le cadre du Low Carbon Construction Tour à l’occasion du colloque Franco-Ivoirien sur l’architecture et la ville durable.

La décarbonation désigne l’ensemble des mesures et techniques mises en place en vue de limiter l’empreinte carbone d’une entreprise, d’un secteur d’activité, d’un pays ou d’une économie.

Ces échanges entre acteurs de l’immobilier franco-ivoirien a consisté à rencontrer des experts du secteur afin d’échanger et partager leurs visions globales et locales puis valoriser les solutions innovantes pour des constructions bas-carbone.

« La décarbonation du bâtiment est de faire en sorte que la structure consomme le moins de carbone possible et qu’il puisse compenser les émissions de CO² à travers l’utilisation de matériel bas-carbone issu de la nature ou de processus de fabrication en norme avec le respect de l’environnement », a expliqué la directrice marketing de Batimat, Catherine Rousselot.

Selon Mme Rousselot, relever le défi du bâtiment s’actionne autour de neuf tendances phares à savoir la formation et le recrutement des hommes et femmes, la décarbonation du béton, le recours aux sources d’énergies décarbonées, la construction au bois, la construction biosourcée, le recours biomasse et la végétalisation des villes, la construction hors site et la rénovation chaque année les parcs existants.

Cette activité d’échange a été l’occasion de convier l’ensemble des acteurs immobiliers à la 34e édition du mondial du bâtiment qui aura lieu du 03 au 06 octobre 2022 à Paris.

« Il est important pour les pays africains de prendre part à ce salon pour mettre en place des stratégies de construction en rapport avec l’écologie pour, par ailleurs, lutter contre le réchauffement climatique », a souhaité Mme Rouselot.

