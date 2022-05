Les valeurs éducatives islamiques présentées par les élèves d’une école franco arabe de Bondoukou

Les élèves des cours primaire et secondaire de l’école confessionnelle islamique franco arabe « El Baniteîm » de Bondoukou ont présenté à la grande place du petit marché l’intégration réussie entre les valeurs islamiques apprises et le programme de l’éducation nationale, lors des festivités marquant la fin de l’année scolaire de cet établissement scolaire.

Pour le directeur des études de cette école confessionnelle islamique, Ouattara El Hadj Konandi, cette célébration marque la fin d’une année scolaire et entend révéler les grands axes du travail accompli pour les apprenants de cet établissement scolaire. « Nous célébrons la fin d’année et le courage des enfants dans les études. Nous avons des défilés et des lectures de coran et des sketchs, au programme », a-t-il dit.

Une marche publique des milliers d’élèves a été exécutée pour témoigner leur attachement aux principes édictés par leur religion.

Ces élèves inscrits du Cpi à la Terminale ont occupé les artères de la ville aux mille mosquées, du mardi 17 mai 2022 au mercredi 18 mai pour révéler leurs capacités intellectuelles, lors des prestations artistiques en anglais, espagnol, français et Koulango.

Selon l’élève en Terminale 2, Timité Mariam Koudouss, le groupe confessionnel a formé de nombreuses générations, de cadres et autres personnalités, au fil du temps. Ce collège confessionnel islamique comprend un enseignement arabe et un collège franco arabe.

Créée en 1954 par feu Iman Mahama Koudouss Timité, cette école a été reconnue par l’Etat en 1997. Elle est dirigée par Imam Timité Amadou Koudouss, fils du fondateur depuis 1978. Elle part de la maternelle, primaire et collège de la classe de 6ème à la terminale.

