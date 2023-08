Levée de l’ISTN pour Toufik Hakkar et de boucliers en Algérie

Le pouvoir algérien a cette lâche exclusivité à défaut de prendre le monde à partie de le prendre au dépourvu. Dernière élucubration ésotérique et ridicule au demeurant, du “Raïs“ en personne, son intervention personnelle à accorder une autorisation spéciale de sortie du territoire au PDG de Sonatrach, Toufik Hakkar

Du coup cela permet ainsi, à celui-ci de contourner son Interdiction de Sortie du Territoire National du vertueux acronyme (ISTN). Placé sous ce statut, en catimini depuis une petite lurette, par les deux séniles en couches du coin, et pointé du doigt à plusieurs reprises pour sa gestion calamiteuse de l’entreprise géante du pétrole national, son visa de sortie pour un simple aller-retour aura été tamponné toutefois en bonne et due forme. Le président dont on ne saurait dire le nom, faisant foi pour cela.

Toufik Hakkar qui a ses entrées et sorties à El Mouradia se montre d’une efficacité redoutable auprès du grand sénile du coin, son sérail, sa famille et son entourage militaire. Aussi, on se doute que devant tel fait, Abdou Semmar en bon fennec des surfaces n’aurait su passer l’occasion de marquer.

Et le condamné à la peine capitale de nous conter, « C’est une démarche inédite qui en dit long sur l’absence totale de l’indépendance de la Justice en Algérie ainsi que la soumission du pouvoir judiciaire et sécuritaire au diktat politique dicté par les plus puissants dirigeants du pays. Le PDG de Sonatrach, Toufik Hakkar, placé sous Interdiction de Sortir du Territoire National (ISTN) en raison de son implication avérée dans une dangereuse affaire de corruption et d’abus de fonction qui fait l’objet d’une enquête sécuritaire, menée minutieusement par les services de la Gendarmerie Nationale a pu bénéficier d’un privilège inouï pour lequel est intervenu personnellement le Chef de l’Etat ».

Comme quoi, lorsqu’on cherche à s’assurer l’appui de la présidence et du commandement de l’armée pour rester aux bons soins du gré de la sénilité au pouvoir, il faut savoir se la jouer en bon caresseur dans le sens du poil. Selon les investigations d’Algérie Part, « c’est le conseiller chargé des affaires juridiques et judiciaires, Boualem Boualem, le conseiller le plus puissant et influent de la Présidence algérienne, qui a mené un intense lobbying pour persuader le “Raïs de la nécessité de signer et de valider cette autorisation spéciale de voyage délivré au profit de Toufik Hakkar alors que ce dernier est soupçonné de graves délits punis par plusieurs années de prison ferme ».

Mais le Raïs en couches veille au grain. Le président de la République, et donc premier Magistrat du pays lui a octroyé une autorisation spéciale de sortie au Zimbabwe qui du reste, est dépourvue de toute « dimension stratégique car les relations économiques entre le Zimbabwe et l’Algérie demeurent très superficielles et peu bénéfiques », pour ne pas dire tout simplement nulles. Le PDG de Sonatrach, Toufik Hakkar accompagne dans un semblant air de liberté d’une visite de travail de trois jours au Zimbabwe, « dans le cadre du renforcement de la coopération bilatérale », le ministre de l’Energie, Mohamed Arkab.

Mais force est de reconnaitre cependant, qu’entre la Chine où la Russie où il n’a pas eu les faveurs présidentielles d’être du voyage et le Zimbabwe il y a de sacrées amplitudes. Pour Algérie Part « le privilège accordé au PDG de Sonatrach au mépris des lois et de la morale témoignent ainsi d’un favoritisme excessif qui nuit considérablement à la crédibilité de l’Etat algérien et de ses institutions ».

En effet, Toufik Hakkar n’est pas un justiciable comme les autres citoyens algériens, et sa proximité troublante avec le Palais Présidentiel d’El-Mouradia où il jouit de nombreux « relais de protection », lui permet ainsi de se placer au-dessus des lois de la République algérienne en narguant ouvertement les enquêteurs et les juges.