L’ex-joueur Zambien Philemon Mulala a été tué par ses chiens en Afrique du Sud

Résident en Afrique du Sud depuis plusieurs années, l’ancien footballeur zambien, ayant aussi évolué avec les Kaizer Chiefs a été tué par ses propres chiens.

Trois chiens de la race Pit-bull appartenant à l’ex footballeur l’ont tué samedi dernier dans sa résidence sud-africaine. Après le drame, les animaux ont été placés dans des refuges. L’ex joueur a été mutilé à mort par ses propres chiens, des Pit-bulls, des chiens réputés être très dangereux. Il n’est pas conseillé de les avoir lorsqu’il y a des enfants qui vivent dans la maison. À deux ou trois, ils sont capables de terrasser un gros lion. Au moment du drame, la femme du joueur était là, mais occupée de l’autre côté de leur maison. Selon son témoignage, elle a entendu les animaux s’agiter, mais n’a pas pris la peine d’aller vérifier car ils aboient fréquemment sur les passants dans cette rue souvent animée. C’est plutard que l’épouse de M. Mulala l’a trouvé sans vie dans le jardin, mordu par les 3 chiens. Elle a rapidement appelé les services d’urgence qui ont constaté sa mort, selon un communiqué de la police sud-africaine.

L’enquête se poursuit pour déterminer les causes qui ont poussé les chiens à s’en prendre à leur maître. La Société pour la prévention de la cruauté envers les animaux a retiré les trois chiens de leur domicile et les a placés dans des refuges.

Pour rappel, Philemon Mulala a joué pour les Mufulira Wanderers et pour le KK11 en Zambie. Il est connu pour avoir marqué deux buts lors de la demi-finale de la Coupe Cecafa en 1984 contre le Kenya, ayant donné à la Zambie son premier triomphe en coupe. C’est avant les Kalucha Boualia et autres. Il a déménagé en Afrique du Sud dans les années 1980 pour jouer pour les Kaizer Chiefs et plus tard les Cape Town Spurs. La fédération Zambienne de football lui a rendu un hommage à la suite du drame.

Rip au joueur et condoléances à sa famille.

Le Pit-bull est un animal doux et gentil, à la fois très dangereux. Il faut beaucoup de précaution lorsqu’on l’élève….

Melv

Comments

comments