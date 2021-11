Libye: le fils de l’ancien dirigeant libyen Kadhafi se présente à la présidentielle

Une candidature que fera couler beaucoup d’encre je veux bien parler du fils du défunt colonel Mouammar Kadhafi, qui fait face à ceux qui avait fait chuter le régime de son père.

Après avoir passé quelques années en détention dans une prison a Zenten saif Al Islam a été libérer à la demande des autorités locales (parlement) et depuis il est téré dans un endroit inconnu.

Celui qui a été longtemps pressentit pour succéder son Père est à l’assaut de la présidentiel, il pourrait bénéficier du soutiens des occidentaux, il bénéficie déjà du soutient du plusieurs pays dont la Russie de Vladimir Poutine.

Mais c’est un couteau à double tranchant car il peut être motivé d’un désire de vengeance vis-à-vis des occidentaux, mais il en vaut le risque car il pourrait ramener la stabilité dans son pays ce qui procure beaucoup l’Europe.

Une liste qui comprend également le commandant militaire de l’Est Khalifa Haftar, le Premier ministre Abdulhamid al-Dbeibah et le président du Parlement Aguila Saleh.

Cependant, malgré le soutien public de la plupart des factions libyennes et des puissances étrangères pour les élections du 24 décembre, le vote est toujours incertain alors que des entités rivales se disputent les règles et le calendrier.

Melv Le Sage

