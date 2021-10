Libye : opération de sauvetage, des migrants africains captifs et torturés par des trafiquants d’être humains

Les forces de sécurité en Libye ont libéré un grand groupe de migrants africains retenus captifs et torturés par des trafiquants d’êtres humains dans la capitale et plus grande ville du pays, Tripoli.

Les victimes ont été sauvées de leurs ravisseurs lors d’une opération de sauvetage, a annoncé samedi 16 octobre la 444e brigade de l’armée libyenne.

Une force spéciale de la 444 brigade a fait une descente dans les repaires des gangs criminels lors d’une opération de balayage au sud de Tripoli et a trouvé un grand groupe de migrants africains détenus à cet endroit.

Selon la déclaration, le gang a kidnappé, fait chanter et torturé les migrants détenus et a exigé une rançon pour leur libération.

Les migrants ont reçu à leur libération des soins médicaux et une assistance, a indiqué la brigade, rassurant les familles que leurs fils sont libres, en sécurité et en bonne santé.

