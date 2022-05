L’investiture du président de l’UJND prévue juin à Yopougon

Songon, 12 mai 2022 (AIP)- L’union des jeunes de Namané pour le développement (UJND) organisera la cérémonie d’investiture de son président et la présentation officielle de son bureau, samedi 11 juin 2022, à Abidjan, selon l’information livrée par son président, Aimé-Cesaire Gbalé, dans une note d’information transmise à l’AIP.

Cette cérémonie d’investiture et de présentation officielle du bureau de l’union des jeunes de Namané pour le développement sera également une occasion, non seulement, d’inviter les fils et les filles de la sous-préfecture à l’UJND, mais également de faire prendre conscience du potentiel que regorge cette localité, selon M. Gbalé.

Le village de Namané est le chef-lieu de sous-préfecture du même nom, du canton Lobré situé à Issia.

Comments

comments