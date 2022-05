l’OIT lance la plateforme des travailleurs pour la promotion de la déclaration des principes tripartites à Jacqueville

L’Organisation internationale du travail (OIT), en collaboration avec les organisations syndicales a procédé, mercredi 11 mai 2022, au lancement de la plateforme des travailleurs pour la promotion de la déclaration des principes tripartites sur les Entreprises multinationales (EMN ) et politique sociale, lors d’un atelier à l’hôtel Palm-Sud de Jacqueville.

Cette rencontre devra permettre aux points focaux associés des travailleurs de s’approprier la déclaration de l’OIT sur les EMN pour veiller à son application, à travers le partage des bonnes pratiques et les scénarios démontrant comment cette déclaration peut être utile pour les travailleurs et leurs organisations.

Il s’agit plus spécifiquement de présenter la Plateforme des travailleurs, ainsi que son plan d’action pour la promotion de la déclaration de principes tripartites sur les entreprises multinationales et la politique sociale de Côte d’Ivoire et lancer ses activités tout en identifiant les activités prioritaires pour une efficacité des actions de promotion de ladite déclaration.

“Cette initiative s’inscrit dans la volonté des décideurs à renforcer la capacité d’action des organisations syndicales dans la question des EMN dans une unité d’action”, a dit la spécialiste principale des activités pour les travailleurs, Kattia Paredes Moreno, tout en espérant que l’OIT résoudra un certains nombre de problèmes des travailleurs, entre autres, l’amélioration des conditions de vie et de travail.

La révision de la déclaration sur les EMN répond aux nouvelles réalités économiques, notamment l’augmentation des investissements internationaux et des échanges commerciaux y compris la croissance des chaines d’approvisionnement mondiales. Elle prend également en compte l’adoption par l’Assemblée générale des Nations unies du programme et des objectifs de développement durable (ODD) à l’horizon 2030.

