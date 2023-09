L’urgence de réactiver le Conseil Economique, Social et Environnemental, selon Nicaise Moulombi

24 septembre 20230

Nicaise Moulombi, Président Exécutif du Haut Conseil des Acteurs Non Étatique du Gabon, tout en saluant Paulette Missambo et Jean-François Ndongou, respectivement, Président du Sénat et de l’Assemblée nationale, appelle les autorités du Comité pour la transition et la restauration des institutions (CTRI) à la restauration du Conseil économique social et environnemental. C’est pour lui, la plate forme indiquée de la société civile pour apporter sa pierre à l’édifice afin de bâtir un Gabon nouveau que rêvent les Gabonais.

“Suite aux propos tenus par Madame Paulette Missambo, Présidente du Sénat et Monsieur Jean-François Ndongou, Président de l’Assemblée Nationale de la Transition, au sortir de l’Audience accordée par le Général Brice Clotaire OLIGUI NGUEMA, Président du CTRI, Président de la Transition, Chef de l’Etat.

Le Haut Conseil des Acteurs Non Étatique du Gabon appelle les acteurs de la Société civile à la retenue, au respect, à l’humilité et au plaidoyer.

En effet, il est normal que le Président du Sénat exprime une vision politique en lien avec une institution pour laquelle elle a la charge de conduire, c’est-à-dire, une institution politique qui doit être tournée vers les collectivités locales. Le Sénat reste avant tout une institution politique.

Il en va de même pour l’Assemblée Nationale qui est une institution politique au service du peuple. Partant de ce constat, les propos tenus par les Présidents de ces deux institutions cadrent bien avec l’essence même du parlement. Ils ne visaient nullement à favoriser une composante au détriment d’une autre ou à exclure certains compatriotes au profit des autres.

Au moment où nous parlons de la reconstruction de notre cher pays le Gabon, nous devons et nous avons l’obligation de cultiver un esprit d’apaisement, de dialogue, d’écoute. La consolidation des acquis doit se faire avec un triomphe modeste.

Il est tout à fait normal que l’ensemble des acteurs soit associé et représenté dans tous les organes de la Transition. Le Chef de l’Etat a pris le soin de rappeler à juste titre, qu’ au CTRI, il y’a ni majorité, ni opposition. Autrement dit, la transition doit se faire avec tous les acteurs politiques, PDGistes, Majorité, Alternance 2023, coalition du Président Jean Ping ainsi que la société civile.

Le Gabon qui tend à la félicité doit avoir des nouveaux acteurs politiques, de la société civile et des anciens. Tous sont des Gabonais et tous ne sont pas mauvais ou corrompus.

Je rappelle que la corruption se trouve parmi les partisans politiques et de la société civile, qu’on ne se trompe pas. Le Président de la Transition, Chef de l’Etat, fera avec tout le monde, ancien comme nouveau, avec la certitude que les choses ne seront plus comme par le passé.

C’est pourquoi, je voudrais réitérer l’urgence déjà formulée aux autorités de notre pays de réactiver le Conseiller Economique, Social et Environnementale, plate forme indiquée de la société civile pour apporter sa pierre à l’édifice du Gabon nouveau que nous rêvons tous. C’est le lieu par excellence où s’expriment tous les acteurs de la société civile.

L’engagement de chaque citoyen de notre pays doit permettre à la société civile d’avoir sa tribune comme ce fut le cas au sortir de la conférence nationale de 1990, avec une obligation que l’ensemble de textes en examen au parlement (au Sénat et à l’Assemblée Nationale) passeraient prioritairement au Conseil Economique, Social et Environnemental pour un avis qui sera obligatoirement examiné par les deux chambres du Parlement, annexé ensuite dans tous les rendus des travaux de deux chambres avant l’adoption desdits textes.

Après 54 ans d’humanisation, nous n’avons plus le droit de nous violenter même verbalement. L’heure est à la reconstruction de notre pays avec le concours de tous ses fils, qu’on soit du PDG, de la Majorité, de l’Opposition ou de la Société civile. C’est avec nos forces et faiblesses, que nous continuerons à exister.

Je voudrais rappeler au passage que l’opposition gabonaise est en forte partie composée par les anciens Pdgistes qui ont eu le mérite de refuser d’avoir été frustrés par les injustices de leur ancien parti. Et ceux qui sont restés ne sont pas moins méritants et tous corrompus, y compris dans la société civile comme on l’entend ici et ailleurs.”