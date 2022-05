Lutte contre la criminalité économique et financière: Le Giz forme les acteurs du secteur

Cette initiative s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la composante 1 du projet « Bonne gouvernance pour l’accroissement des investissements et de l’emploi en Côte d’Ivoire » du Giz.

Acquisition de nouvelles compétences

Ainsi, la coopération allemande accompagne et assiste le Pôle pénal, économique et financier (Ppef) de Côte d’Ivoire et les institutions publiques du pays impliquées dans la lutte contre la criminalité économique et financière.

cette première formation vous permettra d’acquérir les compétences de base nécessaires pour mener des enquêtes sur les délits à caractère financier

Cela se fait notamment à travers cette formation animée par Henri Hovette et Pélagie Ebeka, deux experts-formateurs internationaux, avec une méthodologie basée sur une approche participative adaptée au renforcement des capacités des adultes.

« Étant donné que vous êtes au quotidien, chargés de la lutte contre la délinquance financière, cette première formation vous permettra d'acquérir les compétences de base nécessaires pour mener des enquêtes sur les délits à caractère financier, suivre les flux financiers à travers des montages complexes et utiliser des techniques sophistiquées pour mettre en évidence les liens entre les suspects et leurs activités illicites», a déclaré Philipp Wiederspahn, chef du projet bonne gouvernance de la Giz.

Une coopération qui va durer longtemps

Faut-il le préciser, la collaboration entre la coopération allemande et la Côte d’Ivoire continuera également au-delà de cet atelier.

Les experts au labo pour doter le pays d’une stratégie nationale de lutte contre la corruption

« La Côte d’Ivoire, à l’instar d’autres pays du monde entier, est résolument engagée dans la lutte contre la criminalité financière, notamment le blanchiment de capitaux et le trafic international de drogue. Ces criminalités-là appellent l’acquisition de nouvelles techniques d’enquête. C’est pourquoi nous organisons cette cession de formation avec l’appui de la coopération allemande », a expliqué pour sa part le magistrat Kouassi Bernard, directeur de cabinet du ministre ivoirien de la Justice et des droits de l’Homme.

