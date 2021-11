Lutte contre le djihadisme: la Belgique décide de renforcer sa présence militaire au Mali

Déjà présente au Mali dans le cadre de la mission de maintien de la paix des Nations Unies (MINUSMA), l’armée belge a décidé de renforcer sa présence militaire au Mali, avec un déploiement de 255 militaires en 2022, a annoncé, jeudi, le commandant Van Belleghem, conseiller militaire de la ministre belge de la Défense.

Le ministère belge de la Défense envisage l’envoi d’un « Combined Arms Tactical Sub-Group » (CATSG, un sous-groupement tactique interarmes) qui sera déployé de manière graduelle et évolutive au Mali. Les effectifs évolueront de 165 vers 255 militaires en 2022, entre le milieu et la fin de l’année, en fonction de la situation politique et sécuritaire sur place.

Ce CATSG, une unité conventionnelle équipée de blindés à roues, s’intègrera au sein de la TF Takuba, une opération essentiellement composée de forces spéciales, plus légères et plus mobiles. Les missions assignées à cette compagnie de manœuvre pourraient consister d’une part en la protection de la base de déploiement de Takuba et de convois logistiques et d’autre part en « l’appui en deuxième ligne des forces spéciales et de leurs partenaires maliens », selon le commandant Van Belleghem, conseiller militaire de la ministre belge de la Défense.

Van Belleghem a en outre précisé, que l’armée maintiendra sa participation à des niveaux différents dans plusieurs pays de la région du Sahel et alentours notamment au Mali, au sein des missions de l’ONU (la Minusma, avec sans doute un des nouveaux avions de transport Airbus A400M pour trois mois) et au sein de la mission de l’Union européenne chargée de la formation des Forces armées maliennes (l’EUTM-Mali).

