L’UVICOCI renforce les capacités opérationnelles des mairies en matériels roulants et informatiques

Abidjan, 12 mai 2022 (AIP)- Le président de l’Union des villes et communes de Côte d’Ivoire (UVICOCI), Paulin Claude Danho, a remis mercredi 11 mai 2022, à Abidjan, un lot de matériels à des mairies du pays en vue de renforcer leurs capacités opérationnelles, lors d’une cérémonie au siège de l’institution, sise dans la commune du Plateau.

L’équipement se compose de moyens de mobilité (motos) pour permettre aux agents (collecteurs et policiers) d’être efficaces sur le terrain, du matériel informatique, des lampes solaires et des produits contraceptifs. Il est le fruit de la collaboration entre l’UVICOCI et ses partenaires dont le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD) et l’ONG Intrahealth international. La valeur des matériels est estimée à plus de 70 millions de francs CFA.

M. Danho est revenu sur le rôle des maires de Côte d’Ivoire en tant bras séculiers de l’Etat sur le terrain. Pour lui, ces élus agissent tous les jours pour améliorer le vécu quotidien de leurs populations, d’où la démarche de la faitière qu’est l’UVICOCI de faire un plaidoyer auprès du gouvernement mais aussi auprès des partenaires au développement. Il a donc exprimé sa gratitude au PNUD et à tous les partenaires financiers qui accompagnent sa structure dans la quête du bien-être des populations.

« Nous avons remis ce matériel à l’ensemble de nos collègues, notamment de nombreuses collectivités de l’intérieur du pays, qui pourront assurer la mobilité de leurs agents, renforcer leurs capacités d’intervention sur le terrain, et surtout pourront être à proximité de nos populations pour lutter contre les maladies vectorielles mais aussi lutter contre les grossesses en milieu scolaire », a-t-il expliqué, avec la promesse d’accroître la dotation l’année prochaine.

Au nom des bénéficiaires, l’adjoint au maire d’Abobo, Georges Kpan, a dit « l’immense » joie de recevoir le matériel grâce au management du président de l’UVICOCI, Danho Paulin. Appréciant le don, il a remercié les bailleurs de fonds et réitéré la volonté des municipalités de bien servir la cause des populations.

L’UVICOCI a été créée en 1983 et rassemble aujourd’hui l’ensemble des 201 communes. Elle a pour missions d’œuvrer à l’établissement et au développement des liens de solidarité entre les villes et les communes de la République de Côte d’Ivoire, en vue d’harmoniser leurs actions, de contribuer à l’amélioration de l’administration locale et à l’épanouissement des populations urbaines.

Elle a obtenu le statut d’association d’utilité publique en janvier 2015

