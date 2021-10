Mal : un envoyé de la CEDEAO expulsé par les autorités du pays

Le diplomate burkinabé Hamidou Boly a été déclaré « persona non grata » pour « agissements incompatibles » avec son statut, rapporte le confrère de l’AFP.

Le Mali a déclaré « persona non grata » le représentant spécial de la Communauté économique des Etats d’Afrique de l’Ouest (Cédéao) Hamidou Boly, pour « agissements incompatibles » avec son statut, a annoncé lundi 25 octobre la télévision publique. Le diplomate de nationalité burkinabé « a 72 heures pour quitter » le pays, affirme le bandeau diffusé sur l’ORTM, sans préciser les reproches qui lui sont faits.

Cette décision d’expulsion intervient « après plusieurs mises en garde adressées à l’intéressé à travers sa hiérarchie », indique simplement le ministère qui « réitère la disponibilité du gouvernement [malien] à maintenir le dialogue avec la Cédéao et à œuvrer ensemble pour la réussite de la transition ».

« Message ferme » de la Cédéao

L’annonce du gouvernement malien a lieu dans un contexte diplomatique délicat, alors que la junte au pouvoir au Mali après deux putschs successifs en août 2020 et mai 2021 affiche de plus en plus clairement sa volonté de reporter les élections présidentielle et législatives, devant permettre un retour à un pouvoir civil, scrutins dont la Cédéao exige la tenue à la date fixée.

Le président ghanéen Nana Akufo-Addo, président en exercice de la conférence des chefs d’Etat de la Cédéao, en visite le 17 octobre au Mali, a délivré à la junte au pouvoir un « message ferme » sur la tenue d’élections en février 2022, avait dit à l’AFP un membre de sa délégation.

Sapel

Comments

comments