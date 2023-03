Malawi : les chiens renifleurs à la recherche des victimes

Des chiens renifleurs sont mis à contribution au Malawi par l’armée alors que le bilan dernier bilan de la tempête Freddy fait état de 326 morts dans le pays.

“La recherche des cadavres est plus rapide aujourd’hui qu’hier grâce aux chiens renifleurs qui sont arrivés. Nous pouvons voir ce qui se passe grâce aux chiens”, a expliqué Kondwani Chilimba, proche de victimes.

Plus de 500 000 personnes ont été touchées par la tempête selon le Bureau local de coordination des affaires humanitaires de l’ONU. Il faut donc ratisser large pour s’assurer que le maximum de victimes a été retrouvé. Les chiens renifleurs semblent jouer leur partition.

” Il y a deux jours, nous avons eu quelques problèmes. Nous avions du mal à trouver les corps, mais aujourd’hui, grâce à ces chiens renifleurs, nous avons réussi à en trouver plus qu’il y a quelques jours.”, a déclaré Ruth Harawa, commissaire de police adjointe.

Le cyclone Freddy, qui a fait plus de 400 morts en Afrique australe depuis début février. En six jours, l’équivalent de six mois de pluie sont tombés sur le sud du Malawi, épicentre des intempéries, entraînant inondations et glissements de terrain meurtriers.