Mali: 305 pèlerins s’envolent pour la Mecque en Arabie Saoudite￼￼

Une première vague des pèlerins maliens a quitté Bamako mardi, à bord d’un vol TK 5404 en destination de Médine, pour participer au Hajj 2022, en Arabie Saoudite.

Le ministre malien des Affaires religieuses du culte et des coutumes Mahamadou Koné, accompagné d’autres autorités du Mali et de l’ambassadeur du Royaume de l’Arabie Saoudite au Mali, a donné un au revoir aux pèlerins du Mali pour leur voyage vers la Mecque et Médine.

« Ils sont au nombre de 305 pèlerins à bord de l’avion TK 5404 en destination Médine avec une arrivée estimée vers 01h20 sans escale », ont écrit les services de communication du gouvernement malien, soulignant qu’il s’agit de la première vague des pèlerins maliens.

Un millions de pèlerins autorisés sous condition

Près d’un million de musulmans sont autorisés à participer au pèlerinage du hajj à la Mecque cette année. Un nombre plus élevé que celui de ces deux dernières années. En 2020, les autorités saoudiennes n’avaient autorisé que 1000 pèlerins à y participer, en raison de la pandémie de covid-19. En 2021, elles avaient autorisé 60.000 résidents entièrement vaccinés choisis par tirage au sort.

Le pèlerinage de cette année sera soumis à des obligations sanitaires : être vacciné et avoir moins de 65 ans et, pour les étrangers, présenter un test PCR négatif. Le ministère saoudien du hajj a déclaré dans un communiqué, qu’il veut assurer la sécurité sanitaire des pèlerins « tout en veillant à ce qu’un maximum de musulmans dans le monde puissent accomplir le hajj ».

Le hajj est le pèlerinage que font les musulmans aux lieux saints de la ville de la Mecque, en Arabie saoudite. C’est entre les 8 et 13 du mois lunaire de Dhou al-hijja, douzième mois de l’année musulmane, qu’a lieu le grand pèlerinage à La Mecque, qui constitue le cinquième pilier de l’islam. Le Hajj de cette année aura lieu du jeudi 07 juillet au mardi 12 juillet 2022.

