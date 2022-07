Mali: attaque meurtrière d’un poste de sécurité à 50 kilomètres de Bamako.

Un poste des forces de sécurité du Mali situé à une cinquantaine de kilomètres de Bamako sur l’axe qui mène vers la ville de Ségou (RN6) a été attaqué dans la nuit du jeudi 14 au vendredi 15 juillet. Au moins six civils, policiers et gendarmes ont été tués. D’autres sont toujours portés disparus.

Selon l’un des policiers rescapés, après reconstitution des faits, l’attaque a été menée par « des professionnels ». Trois heures avant les faits, un véhicule s’est présenté devant le poste de sécurité et de contrôle de Zantiguila. Le conducteur a simulé une panne pour mieux vérifier l’état des lieux et les forces en présence.

Lorsque les assaillants lourdement armés ont ensuite débarqué, ils étaient en terrain connu : coups de feu ciblés, des locaux appartenant aux FDS attaqués. La panique s’installe assez rapidement sur les lieux. Au moins six civils et membres des corps habillés ont été tués. On compte également des blessés. Ce vendredi, en début d’après-midi, des civils et des militaires étaient toujours portés disparus après l’attaque.

Cette attaque qui s’est déroulée à une cinquantaine de kilomètres de Bamako inquiète les observateurs. Les positions des FSD du Mali font plutôt généralement l’objet d’attaques dans le nord, dans le centre, mais rarement aussi près de la capitale. D’après nos informations, ce vendredi, après une réunion de l’état-major de l’armée à Bamako, il a été décidé d’envoyer un renfort à Zantiguila, le lieu de l’attaque.

