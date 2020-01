Le GSIM annonce avoir capturé 3 gendarmes

Le Groupe de Soutien à l’Islam et aux Musulmans (GSIM) a revendiqué l’attaque de Sokolo ayant visé, le dimanche 26 janvier 2020, un camp de gendarmes à Ségou, dans le centre du Mali. L’organisation terroriste affirme, via son organe de propagande Az Zallaqa, avoir tué vingt (20) soldats au cours de l’attaque et en avoir capturé trois (03) autres

Le Groupe de Soutien à l’Islam et aux Musulmans (GSIM) assure en outre avoir fait main basse sur neuf (09) véhicules militaires et une importante quantité d’armes et de munitions. Pour terminer, le groupe reconnaît la mort de trois (03) djihadistes dans cette attaque.

Depuis quelques jours, le groupe terroriste dirigé par Iyad Ag Ghali mène des actions dans le centre du Mali, en s’appuyant sur le Front de Libération du Macina. Selon certaines indiscrétions, l’attaque qui a fait une vingtaine de morts à Sokolo, a été alerté, depuis quelques jours, avant de la présence des éléments du Groupe de Soutien à l’Islam et aux Musulmans (GSIM) dans cette localité. Malheureusement, inattention ou effet de surprise, notre armée a essuyé un revers. L’heure est à la prise de conscience générale, qu’il s’agisse des populations civiles ou militaires, que chacun sache de son côté qu’en période de crise, il faut un comportement spécial, un changement des habitudes et de comportement afin de lutter efficacement contre le danger: C’est de ça qu’il nous faut pour faire face à la crise sécuritaire aujourd’hui. Par ailleurs, de sources concordantes, le poste de sécurité de Diankabou et le camp ont été abandonnés par les Forces Armées Maliennes (FAMAs), hier Lundi 27 janvier 2020, aux environs de 14 heures. Les mêmes sources ont confirmées qu’il n’y a plus de militaires maliens à Diankabou.

