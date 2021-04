Mali: attaque des djihadistes, 3 soldats de la MINUSMA gravement blessés

Au moins trois soldats membres de la mission des Nations Unies au Mali ont été grièvement blessés dans une attaque à la roquette contre une de leurs bases dans le nord du pays.

Selon le porte-parole de la mission de maintien de la paix de l’ONU au Mali, la MINUSMA, Olivier Salgado, une base de la mission à Tessalit, qui abrite des soldats maliens, des soldats de la paix de l’ONU et des troupes françaises, a été la cible d’une attaque à la roquette dimanche et au moins trois soldats de la paix ont été «gravement blessés».

Le Mali est en proie à des attaques djihadistes depuis plusieurs années et elles se font plus régulières depuis ces derniers mois. Créée pour la première fois en 2013, la MINUSMA, forte de 13 000 hommes, a subi l’un des taux de mortalité les plus élevés de toutes les missions de l’histoire du maintien de la paix de l’ONU. Plus de 130 de ses membres ont été tués à la suite d’actes d’hostilité, dont six cette année, selon les statistiques de l’ONU, sur un total d’environ 230 morts depuis le début de la mission.

