Mali: démantèlement de plusieurs bases terroristes grâce à une opération Russo-malienne à Assongo

Dans le cadre de la reprise et du contrôle de certaines portions du territoire malien aux mains des groupes armés, les FAMa (Forces Armees Maliennes) en collaboration avec les militaires russes ont procédé ce 12 Janvier 2022 à des engagements militaires dans le nord du pays notamment aux environs de la commune d’Assango.



Bilan: au moins 107 terroristes neutralisés et une cinquantaine de prisonniers entre autres dont le bras droit d’Iyad Ag Ghali (Moctar Ibn Walid) qui dirigeait plusieurs attaques dans le nord Mali et l’ouest du Niger (région de Tillaberi).

L’opération a été planifiée (drones et sondes utilisés) dans le plus grand secret professionnel sans en informer la Task Force Takuba et même la Minusma.

