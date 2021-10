Mali: des Maliens mettent en garde la France “Si vous touchez Assimi Goita, nous allons saccager….”

Le Colonel Assimi Goita, puissant homme fort du Mali. Vive la coopération avec la Russie 🇷🇺 en Afrique. Nous sommes fatigués en vrai.

Comment les Pro-Russes et les pro-Français, Peuvent-ils former une transition ensembles que cette transition soit une réussite ? Au Mali le président de la transition Bah N’Daw et son première ministre Moctar Ouane sont des proches de la France c’est-à-dire pro-Français et l’autre côté les militaires sont les pro-Russes.

Depuis le départ d’IBK on avait compris que les militaires qui ont prit le pouvoir, sont très proches de la Russie que la France, mais à cause de la pression internationale, ces militaires ont cédé mais ils travaillaient toujours en cachette avec la Russie et c’est ça que la France n’aime pas.

Après “l’indépendance” 14 pays francophones ont signé 11 accords avec la France je vais vous citer ces 11 accords maintenant

ACCORD n⁰1: LA DETTE COLONIALE POUR REMBOURSEMENT DES BÉNÉFICES DE LA COLONISATION.

C’est-à-dire les États nouvellement indépendants doivent rembourser le coût des infrastructures construites par la France pendant la colonisation.

Nous cherchons toujours le détail des coûts, l’évaluation des bénéfices et des conditions de paiements imposés par la France aux pays africains.

C’est-à-dire les pays africains doivent déposer leurs réserves financières auprès de la Banque de France. Ainsi, la France « garde » les réserves financières de quatorze pays africains depuis 1961 : le Bénin, le Burkina Faso, la Guinée Bissau, la Côte d’Ivoire, le Mali, le Niger, le Sénégal, le Togo, le Cameroun, la République centrafricaine, le Tchad, le Congo-Brazzaville, la Guinée Équatoriale et le Gabon.

Ainsi, la gouvernance des politiques monétaires reste asynchrone et incomplète du fait qu’elles sont pilotées directement par le gouvernement français, sans aucun lien avec les autorités financières des pays tels que la CEMAC ou la CEDEAO.

Ainsi, du fait des conditions qui lient les banques des zones économiques et financières, elles sont obligées de garder 65 % de leurs réserves de change dans un compte d’opérations tenu par le Trésor français, ainsi que 20 % supplémentaire afin de couvrir « les risques financiers ».

De plus, les banques des zones CFA imposent une limite de crédit à chaque pays membre équivalent à 20 % des recettes d’état de l’année N-1 ! Bien que le BEAC ou la BCEAO ont des possibilités de retrait supérieur auprès du Trésor français, ces retraits doivent faire l’objet de l’accord du Trésor français.

La décision finale revient donc au Trésor français qui a lui-même investi les réserves des pays africains sur la place boursière parisienne.

En d’autres mots, 80 % des réserves financières africaines, sont déposées sur un compte opération contrôlée par l’administration française.

Les deux banques de la zone CFA sont africaines de par leurs noms, mais ne décident aucune des politiques monétaires par elle-même.

Pire, les pays eux-mêmes ne savent même pas quelle est la part de réserves financières qui leur appartient en groupe ou individuellement en tant que pays, mais détenus par l’administration du Trésor français.

C’est-à-dire la France a le premier droit d’achat des ressources naturelles de la terre de ses ex-colonies. Ce n’est qu’après que la France ait dit: « Je ne suis pas intéressé », que les pays africains sont autorisés à chercher d’autres partenaires.

ACCORD n⁰4 : PRIORITÉ AUX INTÉRÊTS ET AUX ENTREPRISES FRANÇAISES DANS LES MARCHÉS PUBLICS ET APPELS D’OFFRES PUBLICS.

Dans l’attribution des marchés publics, les entreprises françaises ont la priorité sur l’attribution. Même si les pays africains peuvent obtenir un meilleur rapport qualité-prix ailleurs.

En conséquence, dans la plupart des ex-colonies françaises, tous les leviers économiques des pays sont entre les mains des expatriés français. En Côte d’Ivoire, par exemple, les entreprises françaises possèdent et contrôlent tous les grands services publics dont l’eau, électricité, téléphone, transports, ports et les grandes banques. C’est la même chose dans le commerce, la construction et l’agriculture.

ACCORD n⁰5 : DROIT EXCLUSIF DE FOURNIR DES ÉQUIPEMENTS MILITAIRES ET DE FORMER LES OFFICIERS MILITAIRES DES COLONIES.

Grâce à un système sophistiqué de bourses, de subventions, et les « accords de défense » attachés au pacte colonial, les Africains doivent envoyer leurs officiers supérieurs en formation en France.

ACCORD n⁰6 : LE DROIT POUR LA FRANCE DE DÉPLOYER DES TROUPES ET D’INTERVENIR MILITAIREMENT DANS LE PAYS POUR DÉFENDRE SES INTÉRÊTS.

En vertu de ce qu’on appelle « les accords de défense » attachés au pacte colonial, la France a le droit d’intervenir militairement dans les pays africains, et aussi de stationner des troupes en permanence dans les bases et installations militaires, entièrement gérées par les Français.

ACCORD n⁰7 : L’OBLIGATION DE FAIRE DU FRANÇAIS LA LANGUE OFFICIELLE DU PAYS ET LA LANGUE POUR L’ÉDUCATION.

Une organisation de la langue française et de la diffusion de la culture française a même été créée. Elle s’appelle la « Francophonie » et possède plusieurs organisations satellites. Ces organisations sont affiliées et contrôlées par le ministre français des Affaires étrangères.

ACCORD n⁰8 : L’OBLIGATION D’UTILISER LE FRANC CFA (FRANC DES COLONIES FRANÇAISES D’AFRIQUE).

Bien que ce système ne soit pas partagé par l’Union européenne, les colonies françaises sont contraintes à utiliser exclusivement le FCFA.

ACCORD n⁰9 : L’OBLIGATION D’ENVOYER EN FRANCE, UN BILAN ANNUEL ET UN RAPPORT D’ÉTAT DES RÉSERVES

PAS DE RAPPORT, PAS D’ARGENT.

C’est-à-dire le directeur des banques centrales des ex-colonies présente ledit rapport lors des réunions bisannuelles des ministres des Finances sur les ex-colonies. Ce rapport est ensuite compilé par la Banque de France et le Trésor français.

ACCORD n⁰10 : RENONCER À TOUTE ALLIANCE MILITAIRE AVEC D’AUTRES PAYS, SAUF AUTORISATION DE LA FRANCE.

La plupart de ces pays ont seulement des alliances militaires avec leurs ex-colonisateurs simplement par le fait que la France leur interdisait toute autre alliance militaire.

ACCORD n⁰11 : L’OBLIGATION DE S’ALLIER AVEC LA FRANCE EN CAS DE GUERRE OU DE CRISE MONDIALE.

Plus d’un million de soldats africains combattus pour la défaite du nazisme et du fascisme au cours de la Seconde. Fin

Ces onze (11) accords sont toujours en vigueur entre la France et les 14 pays de la zone CFA, et aucun média Français ni leur soi-disant spécialistes de L’Afrique ne vous parlerez sur ces onze accords qui sont toujours en vigueur entre la France et les 14 pays de la zone CFA, et pourtant ces accords existent bel et bien entre la France et les zone CFA. C’est pourquoi quand on dit que L’Afrique n’est pas indépendant, c’est à cause de ces onze (11) accords là qui fait que L’Afrique en tout cas zone CFA ne sont pas du tout indépendants.

Ce qui m’intéresse aujourd’hui parmi ces onze accords, c’est le dixième (N⁰ 10) qui dit que les 14 pays de la zone CFA à travers l’accord, ne sont pas autorisés à avoir une alliance militaire avec d’autres pays ne sont pas non plus autorisés à acheter matériels militaires dans un autre sans autorisation de la France.

Et c’est à cause de cela que le Mali est bloqué aujourd’hui, parce que comme j’ai dit au début les militaires qui ont prit le pouvoir sont très proches de la Russie que la France, ils voulaient une coopération militaire entre la Russie et le Mali c’était leurs objectifs depuis le début, mais à cause de la pression internationale, ils ont cédé mais ils travaillaient toujours en bas sur ce projet de coopération avec la Russie, mais comme le président de la transition et son première ministre sont des marionnettes de la France, ce sont eux qui ont informés la France, en disant à Macron ce que les militaires entrain de décider, donc Macron a demandé au président de la transition de former un nouveau gouvernement en excluant les militaires.

C’est-à-dire un gouvernement sans les militaires et c’est cela qui a mit le feu aux poudres donc les militaires ce sont opposés à ça voilà les problèmes du Mali mais aussi de L’Afrique puisque en tant que nos hommes politiques respecteront ces 11 accords, les 14 pays de la zone CFA ne connaîtront ni la paix sociale, ni les développements il y aura toujours des problèmes il est temps que la France cesse son ingérence dans les affaires africaines

