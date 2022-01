Mali: fâché contre les propos de Jean Yves le Drian Abdoulaye Diop se lâche « le Mali et les africains sont morts aussi pour la France »

Alors que le chef de la diplomatie française a tenu des propos peu diplomatiques envers les autorités du Mali, tentant probablement de les provoquer et de susciter leur colère, ces dernières lui ont fait un rappel à l’ordre en l’appelant à rester digne.

« Je demanderai à Monsieur Le Drian de rester Digne. On doit comprendre que, avant que la France ne vole au secours du Mali, le Mali et les africains aussi sont venus mourir ici en Europe pour la libération et la liberté de ce pays. Donc, nous avons tous des dettes de sang les uns envers les autres », a répliqué Abdoulaye Diop.

Il a poursuivi son intervention en soulignant que pour une bonne coopération entre Etats, il fallait dépasser ces éléments de l’histoire et construire une relation saine. « Mais essayons de dépasser cela et de bâtir des cadres qui nous permettent vraiment de répondre aux solutions et pas à travers des diktats, des menaces, des invectives. Je crois que ça se fera seulement dans le cadre de nos intérêts mutuels, dans le cadre du respect dû à chacun », a indiqué Diop.

Le ministre malien des affaires étrangères met en garde Paris en demandant « qu’on arrête cette mobilisation, toute cette campagne de dénigrement contre les autorités maliennes ». « Nous ne sommes pas impressionnés par cela », a-t-il assuré dans.

Notons que les tensions entre la France et le Mali sont devenues très grandes depuis que Bamako a demandé le départ des forces danoises, déployées dans le cadre de l’opération TAkuba initiée par la France, pour n’avoir pas eu l’autorisation d’y être. La France à travers Le Drian, a qualifié les autorités maliennes d’illégitimes et les a accusé de prendre des décisions irresponsables. Le Mali a répondu en appelant Paris à la retenue.

