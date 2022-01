Mali: la France «ne peut pas rester au Mali à n’importe quel prix» (Ministre des Armées)

Au lendemain de la décision de Paris et de ses alliés de se donner deux semaines pour décider de l’évolution de leur engagement militaire au Mali, Florence Parly, ministre française des Armées, a déclaré, ce samedi 29 janvier, sur France Inter: «Nous devons constater que les conditions de notre intervention, qu’elle soit militaire, économique et politique sont rendues de plus en plus difficiles, bref, on ne peut pas rester au Mali à n’importe quel prix.»

