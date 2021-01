Mali: la population exige le départ des troupes Français du pays

Les membres du mouvement “yerewolo, debout sur les remparts” du Mali sont déterminés à chasser l’armée française du territoire malien. En effet, ils organisent une grande marche, le mercredi 20 janvier 2021 pour demander aux soldats français de rentrer chez eux.

D’après le porte-parole du mouvement “yerewolo, debout sur les remparts”, Siriki Kouyaté, l’armée française n’a plus sa raison d’être au Mali et doit rentrer chez elle. “Notre combat n’a pas commencé avec le Conseil National de Transition et ce n’est pas pour le 1 500 000 FCFA de salaire mensuel des membres du CNT que je vais changer de position. Si la transition est aujourd’hui crédible, c’est grâce à nous. Nous ne sommes pas des Playstations qu’on téléguide. Il y a des individus qui sont nés pour être des esclaves et nous ne faisons pas partie de cette race. Nous avons deux sortes d’ennemis : ceux tapis dans l’ombre à l’intérieur du pays et ceux de l’extérieur”, a déclaré Adama Ben Diarra dit Ben le cerveau, membre actif du mouvement et du Conseil National de Transition, rapporte abamako.

Selon les membres du mouvement, ils doivent tous les combattre avec les mêmes armes. Ils ont combattu IBK et ils combattront tous ceux qui essayeront de marcher sur ses traces.

Adama Ben Diarra lance un appel à l’endroit de tous les Maliens afin qu’ils sortent massivement le mercredi 20 janvier 2021 pour montrer à l’armée française qu’elle n’a plus sa raison d’être sur le territoire malien et qu’elle quitte le plus vite possible.

