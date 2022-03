Mali: l’ancien Premier ministre appelle les maliens à soutenir les autorités de transition

L’ancien Premier ministre malien Moussa Mara, a appelé la population à apporter son soutien aux autorités de la transition afin qu’elles arrivent à sortir le Mali de son état actuel.

Lors d’une visite de l’ancien Premier ministre malien Moussa Mara, dans la commune de Gabakôrô Droit dans le cercle de Kati, il a visité plusieurs localités dans ladite commune avec lui, une forte délégation. L’homme politique a profité de sa visite pour s’enquérir des préoccupations de la population dans le but de trouver, avec les autorités en place, une solution aux problèmes.

« L’objectif de ma venue chez vous est de connaitre les préoccupations des uns et des autres afin de les faire savoir aux dirigeants actuels du pays, afin de trouver ensemble des solutions idoines », a indiqué Moussa Mara qui assure vouloir porter la voix des populations à la base vers l’Etat central.

Alors que le gouvernement de la transition au Mali est en difficulté face aux occidentaux et la CEDEAO, Mara a appelé le Maliens à le soutenir. «Nous devons aider les autorités de la transition afin de sortir le pays dans la situation à laquelle notre pays est plongé. On le fait pour nous même », a-t-il indiqué.

Alors que le Mali est dans la tourmente sur le plan sécuritaire avec une insurrection terroriste, deux coups d’Etat ont été perpétrés et les militaires au pouvoir ont entrepris de mener une transition de six mois à cinq ans. Une proposition qui a irrité la CEDEAO qui, appuyée par la France, a lourdement sanctionné Bamako. Les sanctions freinent économiquement le pays et la situation sociale est assez précaire.

