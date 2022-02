Mali: l’armée annonce la neutralisation de 208 terroristes

L’armée malienne a annoncé jeudi, avoir mené une série d’opérations qui ont permis de neutraliser plusieurs centaines de terroristes et saisir des équipements militaires.

L’armée malienne multiplie les offensives militaires contre les terroristes ces derniers mois. Dans un nouveau bilan hebdomadaire, elle a annoncé avoir « neutralisé 208 terroristes dont 142 sur le Théâtre Centre (une partie de la région de Mopti, Sévaré et Ségou et 66 dans la zone sud (Koulikoro, Sikasso, Kayes…) et 108 interpellations » du 25 décembre au 15 février.

Les attaques terroristes persistent au Mali. Dimanche 13 février, 5 terroristes ont été tués dans une attaque repoussée par l’armée. Fin janvier, un soldat Français a été tué dans une attaque terroriste à Gao. « Le 22 janvier 2022, vers 17 heures, la plateforme opérationnelle désert (Pfoo) de Gao, au Mali, a été visée par plusieurs tirs indirects », a indiqué le communiqué de l’Etat-major des armées françaises.

Selon le document, « le brigadier Alexandre Martin du 54e régiment d’artillerie a été grièvement blessé. Il a immédiatement été pris en charge par le détachement médical de la plateforme de Gao mais a succombé à ses blessures. Neuf autres militaires ont été légèrement blessés. Leur état n’inspire aucune inquiétude ».

Pour rappel, décembre dernier, l’armée française a plié bagage de Tombouctou, après avoir quitté Kidal et Tessalit.

