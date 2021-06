Mali: l’assassin des deux journalistes de RFI en 2013 neutralisé par les soldats français

Les militaires français de l’opération Barkhane ont tué Baye Ag Bakabo, le principal suspect dans le meurtre des deux envoyés spéciaux de RFI, Ghislaine Dupont et Claude Verlon, en 2013, à Kidal. Il a été abattu lors d’une opération dans le nord du Mali, nous rapporte RFI. Le suspect numéro 1 dans le rapt et l’assassinat des journalistes de RFI, Ghislaine Dupont et Claude Verlon, en 2013, a été tué, samedi 5 juin, par une frappe française à environ 10 kilomètres d’Aguelhok, dans le nord du Mali. Plusieurs sources locales ont confirmé à Wassim Nasr, spécialiste des mouvements djihadistes à France 24, la mort de Baye Ag Bakabo.

« Ils s’appelaient Ghislaine Dupont et Claude Verlon, ils étaient français, ils étaient journalistes. Le 2 novembre 2013, ils ont été enlevés au Mali et assassinés par des terroristes d’Al-Qaïda au Maghreb islamique. Le chef djihadiste qui avait orchestré leur enlèvement et leur assassinat vient d’être tué par la force Barkhane. », a annoncé dans un message diffusé sur les réseaux sociaux, la ministre française des armées, Florence Parly. La « neutralisation » de Baye Ag Bakabo, « cadre d’Aqmi et responsable du rapt », « met fin à une longue attente », a souligné la ministre française.

Originaire de l’Adrar des Ifoghas, Baye Ag Bakabo était à la croisée des milieux trafiquants et djihadistes au Mali. Sa responsabilité dans le rapt avait été établie par l’utilisation de son véhicule personnel, ainsi que par plusieurs appels téléphoniques passés à des responsables d’Al-Qaïda au Maghreb islamique (Aqmi). Baye Ag Bakabo a été tué lors d’une opération menée par les soldats français de la force Barkhane le 5 juin dans la région d’Aguelhok, dans le nord du Mali. Selon la ministre, les militaires français ont « détecté la préparation d’une attaque terroriste » visant « l’emprise occupée par le bataillon tchadien de la Minusma ». Quatre terroristes ont été « éliminés », dont Ag Bakabo.

