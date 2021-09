Mali / Le colonel Assimi à la ministre Parly “la solution russe est déjà à portée de main”

“La solution russe est déjà à portée de main et après une expertise ils nous ont affirmé qu’ils ont les moyens de résoudre la crise terroriste en seulement 24 semaines. Qu’elle contre proposition la France peut-elle faire au Mali et qui sera à la même hauteur parce que notre pays a décidé de sortir du terrorisme vaille que vaille”. Selon une source bien introduite, la bonne dame française est restée muette et totalement évasive. Pour se tirer d’affaire, elle a promis de rendre compte à ses supérieurs et reviendra plutard avec des réponses concrètes.

UNE VISITE POREUSE….

Ce qui est certain dans cette histoire est que la France n’a pas de solution adaptée au cas du Mali. Elle n’en a même pas les moyens. Elle envisage tout simplement de maintenir ses forces pour d’autres intérêts géopolitiques et geo-stratégiques.

Perle Lola

