Mali: le fils de IBK trouve refuge au consulat ivoirien

Alors que IBK et les autres autorités arrêtées au même titre que lui, sont à la quête d’un lieu où mettre la tête, le fils d’IBK, Karim Kéita aurait trouvé refuge au consulat de la Côte d’Ivoire au Mali. Un coup diplomatique qui passe mal aux yeux des jeunes du mouvement du 5 juin.

De nombreux jeunes acquis à la cause du mouvement du 5 juin ont rallié dimanche, les rues de Bamako et se sont rendus au consulat de la Côte d’Ivoire au Mali où, ils ont craché leurs quatre vérité au personnel de cette représentation diplomatique. Au consulat de la Côte d’Ivoire, ils ont réclamé le fils d’IBK, Karim Kéita qui, selon eux, a trouvé refuge dans les locaux du consulat.

« Karim est là, qu’on le fasse sortir et qu’on le mette à la portée de la justice, pour que justice soit faite. On invite Monsieur Alassane Ouattara d’appeler l’ambassade de Côte d’Ivoire au Mali pour rendre tout simplement et tout bonnement Karim Kéita. On ne veut pas de guerre inter-Étatique. C’est une guerre entre les Maliens. Qu’ils nous rendent Karim on va le traduire devant les juridictions compétentes », a lancé l’un des manifestants.

Pour rappel, Karim Kéita a été arrêté mardi dernier au même titre que son père Ibrahim Boubacar Kéita, ex-président du Mali, son premier ministre Boubou Cissé et Cie… Quelques heures après leur arrestation, des vidéos montrant des jeunes maliens saccager et piller les résidences de certaines autorités arrêtées dont celle de Karim Kéita, ont défrayé l’actualité.

Melv Sage

