Mali : le porte-parole du mouvement M5-RFP ” les français doivent partir, ils nous ont lâché “

Alors que le président français Emmanuel Macron a réagi de façon vive après que le Premier ministre malien Choguel Maiga a déclaré que la France avait abandonné le Mali en plein vol, la classe politique du pays n’a pas manqué de répondre au locataire de l’Elysée.

Samedi, le PM malien a déclaré à l’ONU que la France avait abandonné le Mali en plein vol, faisant allusion à l’annonce de Macron le 5 juin dernier, de la fin de l’opération militaire Barkhane et d’un redéploiement stratégique des troupes. A cela, Macron a indiqué que c’était une honte de penser cela et que le gouvernement malien actuel n’a d’ailleurs aucune légitimité. Une réaction française qui n’a pas plus aux politiques maliens.

Si le gouvernement ne la pas encore fait, le Mouvement du 5 juin (M5-RPF) n’a pas tardé à répondre aux propos de Macron. Cette sortie d’Emmanuel Macron, est une « déception » et les Français sont désormais des « ennemis voilés » qui doivent quitter le Mali, a clairement souligné à RFI, Jeamille Bittar, le porte-parole du mouvement M5-RFP qui soutient les dirigeants de la transition.

« C’est le néo-colonialisme qui continue. Les Maliens n’ont pas, aujourd’hui, de visibilité par rapport à cette présence militaire française en République du Mali. Il y a beaucoup de non-dits. Comme la France avait déjà décidé de changer de méthodologie et de changer de stratégie, sans concertation préalable, nous préférons avoir aujourd’hui des mercenaires, que d’avoir des ennemis voilés en amis », a-t-il ajouté.

« Oui, des ennemis voilés. Je ne dis pas le peuple français, les gens français… je parle de la politique française à l’heure actuelle ; nous disons non et nous allons nous assumer jusqu’au bout ! C’est à nous, maintenant, de décider de qui peut rester, qui ne peut pas rester ! Les Français doivent partir. Ils nous ont abandonnés… Nous, nous disons que ce n’est plus à eux de nous dire qu’ils vont partir. Le peuple va demander simplement à ce qu’ils partent », a-t-il ajouté.

