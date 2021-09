Mali: le président malien annonce la création d’une école de guerre, c’était hier

” L’ouverture très prochaine d’une École de Guerre dans notre pays. Cette volonté politique forte des autorités de la Transition vise à assurer au Mali son autonomie dans la formation de haut niveau des officiers supérieurs de la chaîne de commandement. Cette école permettra de doter les forces de défense et de sécurité d’un outil efficace de réflexion, de recherche et d’analyse des questions stratégiques. Une expertise indispensable pour faire face aux défis et enjeux liés à la planification et à la conduite des opérations. “

Dixit le président Assimi GOÏTA.

