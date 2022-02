Mali: le rapport final des assises nationales de la refondation remis au président Assimi Goïta

Le président malien, Assimi Goïta, a reçu ce vendredi, des mains du président des Hautes personnalités, Zéni Moulaye, le rapport final des assises nationales de la refondation.

Démarrées fin 2021, les assises nationales de la refondation au Mali ont pris fin et le rapport final a été remis à qui de droit. La cérémonie de la présentation et de la remise dudit rapport au président Assimi Goïta s’est déroulée ce vendredi, à la salle des banquets du palais de Koulouba.

Dans son discours introductif, le président des Hautes personnalités, Zéni Moulaye, a rappelé qu’il existe un temps pour toute chose et a présenté le rapport final au Chef de l’État, en faisant le bilan des activités. Aux membres du Panel et à la Commission d’organisation, il a rendu un « hommage mérité » pour le travail accompli. Selon le Président du Panel des Hautes personnalités, après le bilan, les remerciements et les hommages, c’est le temps de l’action, c’est-à-dire de la mise en œuvre des recommandations issues de ce processus.

Le Chef de l’État, quant à lui, a exprimé toute sa joie, après avoir reçu ce rapport et ses Annexes. Le président Goïta a signalé que la réussite de ce processus des ANR est la preuve de la grande maturité du peuple malien qui a su transcender ses divergences pour l’intérêt supérieur du pays. Il a alors rappelé le contexte d’organisation de ces Assises. Selon ses précisions, elles sont parties de la nécessité pressante d’asseoir de logiciels de gouvernance plus performants et efficace. Ces Assises nationales pourraient donc marquer l’avenir de la nation malienne, a-t-il expliqué.

