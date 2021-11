Mali : Les « assises nationales de la refondation » ont été reportée. La raison

Les « assises nationales de la refondation », sorte de large concertation souhaitée par le gouvernement de transition ont été reportée pour la seconde fois. Critiquées par une partie de la classe politique et organisations de la société civiles, ces rencontres devaient démarrer le mardi 23 novembre au niveau local et s’achever le 26 décembre par l’adoption de résolutions censées découler de ces échanges, rapport RFI.

C’est par un communiqué que le panel des personnalités chargé de préparer les assises nationales de la refondation a repoussé la tenue de ce forum, avec, pour motif, la nécessité de « trouver le consensus le plus large possible pour une participation la plus inclusive. »

Aucune date n’a été définie à la suite de ce report. Mais dans l’état actuel des choses, nombreuses sont les organisations à avoir affirmer ne pas vouloir y participer. Le coût de son organisation et le fait que des concertations nationales ont déjà eu lieu ces dernières années sont les principaux griefs à l’encontre de ces assises.

Sapel

