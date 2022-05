Mali: les autorités de transition annoncent avoir déjoué un coup d’État

Les autorités de transition du Mali affirment avoir déjoué une tentative de coup d’État, dans la nuit du mercredi 11 au jeudi 12 mai. La situation est sous contrôle, selon le communiqué publié ce lundi 16 mai 2022, qui accuse un groupe d’officiers et de sous-officiers «soutenus par un État occidental», sans plus de précisions. Les autorités indiquent que tous les moyens nécessaires sont déployés pour l’enquête et la recherche de complices – notamment un renforcement des contrôles aux sorties de Bamako et aux postes frontaliers du Mali – et que les personnes interpellées seront mises à la disposition de la justice.

