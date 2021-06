Mali: nommé Premier ministre, Choguel Kokalla Maïga doit constituer un gouvernement

Le président de la transition politique au Mali, le colonel Assimi Goïta, a nommé, hier mardi, Choguel Kokalla Maïga, Premier ministre de la transition.

Agé de 63 ans, Choguel Kokalla Maïga est désormais le nouveau Premier ministre du Mali. Il a été nommé par le président de la transition, le colonel Assimi Goita. Sa nomination intervient après le sommet extraordinaire de la CEDEAO sur le Mali, tenu au Ghana, le dimanche 30 mai 2021. Lors du sommet, les chefs d’État et de gouvernement des pays membres de l’organisation sous-régionale avaient appelé à la nomination d’un nouveau Premier ministre et la formation d’un nouveau gouvernement le plus tôt possible.

Peut être une image de 1 personne et costume

Nommé Premier ministre, Choguel Kokalla Maïga a pour mission de constituer un gouvernement de 25 membres, pour relever le défis du gouvernement de la transition, qui jouera désormais contre la montre. Soulignons que le nouveau chef de la Primature a été proposé au président Assimi Goita, par le mouvement M5-RFP, après une discussion, le vendredi dernier. Il est un ancien ministre de l’Industrie et du Commerce dans les gouvernements d’Ahmed Mohamed ag Hamani du 16 octobre 2002 au 28 avril 2004 et d’Ousmane Issoufi Maïga du 2 mai 2004 au 27 septembre 2007.

