Mali/ Sidi Brahim Ould Sidati, de la CMA, assassiné à Bamako: communiqué du gouvernement

Le Gouvernement vient d’apprendre avec stupeur la mort du président en exercice de la Coordination des mouvements de l’Azawad (CMA) Sidi Brahim Ould Sidati, à la suite d’une attaque perpétrée ce mardi 13 avril 2021 à Bamako par deux individus armés non identifiés.Le Gouvernement condamne avec la dernière rigueur cet acte abominable et regrette la perte d’un des acteurs importants du processus de paix au Mali.Le Gouvernement présente ses condoléances attristées à la famille et aux proches du défunt.Une enquête sera diligentée pour faire la lumière sur les circonstances ainsi que sur les auteurs de cet acte qui seront identifiés, arrêtés et traduits en justice, conformément aux lois en vigueur.

