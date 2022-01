Mali : Tiken Jah parle à Goita

Les draconiennes sanctions économiques et financières infligées au Mali à l’issue des sommets extraordinaires de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) et de l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA), sont au centre de l’actualité politique de la sous-région en ce moment.

Mieux la situation a retenu d’ailleurs l’attention de nombreux artistes et politiques qui ne sont pas d’accord avec les sanctions de la CEDEAO contre la junte militaire. Ainsi, après Alpha Blondy, une autre star du reggae en la personne de Tiken Jah Fakoly a accordé un entretien filmé à nos confrères pour s’exprimer sans langue de bois sur le dossier du Mali et de la Guinée.

Tiken jah est naturellement derrière l’Afrique et va dans le sens du Mali, pays qui l’a accueilli depuis des années. Le reggae man a envoyé un message fort au patron de la junte au pouvoir, Colonel Asssimi Goïta, en lui demandant de faire 3 ans et de partir , Car 5 ans c’est trop, pour le peuple .

